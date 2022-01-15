دالاس مافريكس يقطع سلسلة انتصارات ممفيس جريزليس في الـ NBA

2022/01/15 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطع دالاس مافريكس سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لممفيس جريزليس، وتغلب عليه 112/85 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان لوكا دونسيتش أبرز عناصر دالاس مافريكس خلال المباراة، حيث سجل للفريق 27 نقطة و12 متابعة وعشر تمريرات حاسمة.

كما أضاف تيم هارداواي جونيور 16 نقطة، وكل من جالن بروندسون وماركيز كريس 15 نقطة.

ورفع دالاس مافريكس بذلك عدد انتصاراته، هذا الموسم، إلى 23 مقابل 19 هزيمة، بينما كانت الخسارة هي الـ15 لممفيس جريزليس مقابل 30 انتصارا.

وحقق ميامي هيت الانتصار الرابع له على التوالي، وتغلب على أتلانتا هوكس 124/118، مستفيدا من تألق تايلر هيرو الذي سجل 24 نقطة، وجيمي بتلر الذي أحرز 23 نقطة.

وكان هذا الفوز هو السابع والعشرين لميامي هيت في الموسم، مقابل 15 هزيمة، بينما تلقى أتلانتا هوكس الهزيمة الرابعة والعشرين، مقابل 17 انتصارا.

وسجل ديفين بوكر 35 نقطة، وأضاف دياندر آيتون 27 نقطة و12 متابعة، ليتغلب فينيكس صنز على إنديانا بيسرز 112/94.

ورفع فينيكس صنز، متصدر مجموعة الغرب، عدد انتصاراته بذلك إلى 32 مقابل تسع هزائم فقط، بينما تلقى إنديانا بيسرز الهزيمة الثالثة على التوالي، والثامنة والعشرين في الموسم، مقابل 15 انتصارا.

وفي مباريات أخرى، تغلب جولدن ستيت واريورز على شيكاغو بولز 139/96، وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على بوسطن سلتيكس 111/99، وأورلاندو ماجيك على تشارلوت هورينتس 116/109.

كذلك تغلب كليفلاند كافاليرز على سان أنطونيو سبيرز 114/109، وساكرامنتو كينجز على هيوستن روكتس 126/114، وديترويت بيستونز على تورونتو رابتورز 103/87.

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