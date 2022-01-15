2022/01/15 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حذر مكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكية، من احتمال اندلاع التطرف العنيف في أمريكا إلى صراع كامل ينذر بحرب اهلية في جميع أنحاء البلاد قد اصبح موضوعًا شائعًا للنقاش في الوقت الحاضر.وذكر موقع ستوري الامريكي في تقريره الذي ترجمته /المعلومة/ انه ” ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكية فان هناك مخاطر من تزايد العنف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من نشوب حرب اهلية في أميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من نشوب حرب اهلية في أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).