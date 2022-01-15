2022/01/15 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cAa0ZE8iEBw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ترفض أمريكا الاتفاقية الصينية مع العراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ترفض أمريكا الاتفاقية الصينية مع العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).