2022/01/15 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى… اكدت دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، أن الدراجات النارية حصدت نصف ضحايا حوادث السير لاول مرة بعد 2003.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريخ لـ/ المعلومة/،ان” 2021 يمكن وصفه بعام حوادث الدراجات النارية التي بلغت مستويات غير مسبوقة وحصدت لأول مرة نصف ضحايا حوادث السير على مستوى ديالى بعد 2003″.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: الدراجات حصدت نصف ضحايا حوادث السير) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريخ لـ/ المعلومة/،ان” 2021 يمكن وصفه بعام حوادث الدراجات النارية التي بلغت مستويات غير مسبوقة وحصدت لأول مرة نصف ضحايا حوادث السير على مستوى ديالى بعد 2003″.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: الدراجات حصدت نصف ضحايا حوادث السير) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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