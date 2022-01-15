ديالى: الدراجات حصدت نصف ضحايا حوادث السير

2022/01/15 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكدت دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، أن الدراجات النارية حصدت نصف ضحايا حوادث السير لاول مرة بعد 2003.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريخ لـ/ المعلومة/،ان” 2021 يمكن وصفه بعام حوادث الدراجات النارية التي بلغت مستويات غير مسبوقة وحصدت لأول مرة نصف ضحايا حوادث السير على مستوى ديالى بعد 2003″.[…]

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