بنزيما: كنا نرغب في مواجهة منافس آخر غير سان جيرمان

2022/01/15 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن مواجهة باريس سان جيرمان، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال بنزيما، في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية: “مواجهة سان جيرمان؟ إذا كنت تريد أن تمضي حتى نهاية الطريق، عليك أن تهزم كل الفرق التي ستواجهها”.

وأضاف: “كنا نود الحصول على قرعة أخرى، هذا أمر مؤكد، لأن سان جيرمان من المرشحين لحصد اللقب، لكن لا يوجد خوف وسنخوض مباراتين كبيرتين”.

وتابع: “مقارنة هجوم ريال مدريد بنظيره في سان جيرمان المكون من (ميسي – نيمار – مبابي)؟ الأمر مختلف، إنهما ليسا في نفس العمر أو الخبرات”.

وواصل: “إن الذين سيلعبون المباراة في هجوم ريال مدريد سيكونون في حالة جيدة، والأفضل من سيحقق الفوز”.

وأكمل: “العودة للعب في سان جيرمان؟ لقد باتت عادة.



أنا عدت عدة مرات مع ريال مدريد، لا شيء جديد.



وجمهوري في فرنسا يراقبونني في كل نهاية أسبوع (مباريات الدوري).



لست بحاجة إلى القدوم إلى فرنسا وإظهار أي شيء.



لكن على أي حال، عندما نذهب إلى فرنسا لخوض هذه المباراة ضد باريس، سنبحث عن تحقيق الفوز”.

واختتم: “العودة هناك مع منتخب فرنسا كانت مختلفة.



لقد مر أكثر من 5 سنوات دون اللعب معهم، لم يكن الأمر حملًا بل ضغطًا وهذا ضروري وطبيعي.



أنا إنسان ولست روبوت.



لم يعد هناك ضغط بعد الآن.



لا أعرف إذا كان هذا يسمى ضغطًا.



عندما عدت كان الجمهور يراقبني، وأراد الناس مني أن أنجح.



وهذا ما أفعله في الواقع”.

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