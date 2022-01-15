الإطار التنسيقي: تلقينا دعوة من بارزاني لحل الأزمة مع التيار الصدري

2022/01/15 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، عن توجيه زعيم الحزب الديمقراطي دعوة للإطار التنسيقي بهدف تقريب وجهات النظر بين الكتل الشيعية، مؤكدا أن الأزمة بين (الإطار والتيار) ستحل بوساطة كردية.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، لوكالة ايرث نيوز إن “الإطار التنسيقي ومنذ الوهلة الاولى كان يبحث عن وسيط […]

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