الانبار تستعين بأطباء تخدير باكستانيين لسد النقص الحاصل

2022/01/15 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف الشلال ، السبت، عن الاستعانة بأطباء تخدير باكستانيين لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذا المجال .وقال الشلال في تصريح في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دائرة صحة الانبار استعانت بأطباء تخدير باكستانيين جراء النقص الحاصل في الكوادر الطبية المختصة في هذا المجال حيت تعاني […]

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