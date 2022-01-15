2022/01/15 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، ضبط حاوية محملة بدراجات نارية مخالفة للضوابط والتعليمات.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مركز كمرك ام قصر الشمالي ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم محملة (دراجات نارية مستعملة) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة”.وأشارت الى ان عملية الضبط نفذت بناءً على …

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