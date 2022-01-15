ضبط 14 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي (صور)

2022/01/15 | 14:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، ضبط 14 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (15 كانون الثاني 2022)، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط (14) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق وتشكيل لجنة لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع مركز كمرك ام قصر الشمالي".

وأوضح البيان، أنه "من خلال الكشف على الحاوية المضبوطة تبين أنها تحتوي (خطوط إنتاجية وادوات احتياطية ومعامل مختلفة ومستلزمات طبية وادوات احتياطية للسيارات)".

وأضافت الهيئة أن "عملية الضبط تمت وذلك لتجاوز المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة، وتم تشكيل لجنة و تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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