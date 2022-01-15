فريق امني متخصص يطيح بـاجنبيين يتاجران بالمخدرات في محافظة عراقية

2022/01/15 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مصدر امني في ديالى، اليوم السبت، عن تمكن فريق متخصص من اعتقال اجنبيان بتهمة المتاجرة في عملية نوعية شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "فريق امني متخصص نجح من خلال المتابعة والرصد في الاطاحة بشخصين يحملان جنسية اجنبية متهمين بالمتاجرة في المخدرات في عملية جرت ضمن قاطع شمال شرق ديالى".واضاف المصدر، ان "اعتقال اجانب بتهم حيازة مخدرات والمتاجرة بها ليست الاولى من نوعها بل تكررت خاصة في السنوات الاخيرة بعضها ياتي عن طريق كردستان والاخرون من خلال المعابر الحدودية"، لافتا الى انه "يجري احالتهم للتحقيق ومن ثم للمحاكم المختصة لحسم مصيرهم وفق القوانين العراقية".

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