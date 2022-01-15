عقود السمسرة تحول اخر متنزهات الزبير لبناية تجارية (وثائق)

2022/01/15 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةتستمر عقود السمسرة بمحافظة البصرة وتحديدا قضاء الزبير، بتحويل متنزهات والمرافق الترفيهية الى مبان تجارية الواحدة تلو الاخرى.واخرها كان تحويل جنس عقار بمنطقة الرشيدية داخل القضاء من حديقة الى مبنى تجاري اذ وفقاً لوثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) تحمل توقيع مدير بلدية الزبير علي حسين علي جاء فيها: بناءاً على ما جاء بكتاب مديرية التخطيط العمراني في البصرة المرقم 2591 في تاريخ 2021/12/13 المتضمن تعديل جزء من خارطة المركز التجاري في الزبير نرفق طياً صورة من سند العقار 2240 الرشيدية راجين اجراء تعديل جنس العقار من حديقة الى تجارية وفقاً للاستعمال المؤشر في الخارطة المرفقة والمصادقة اصولياً وتزويدنا بالسند والخارطة اعلاه.

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