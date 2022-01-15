بيع صفحة واحدة من قصص

2022/01/15 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت صفحة أصلية من كتاب رسوم لشخصية الرجل العنكبوت "سبايدر مان" في مزاد بنحو 3.36 مليون دولار، في مزاد نُظّم بالولايات المتحدة.وأصبحت أغلى صفحة من كتاب تم بيعها في مزاد على الإطلاق.

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