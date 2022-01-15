احتجاجات لإطلاق سراحه.. محكمة فدرالية تنظر في استئناف ديوكوفيتش الثاني

2022/01/15 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستنظر محكمة كاملة في المحكمة الفدرالية الأسترالية بقضية إلغاء تأشيرة نجم التنس العالمي، نوفاك ديوكوفيتش، للمرة الثانية من جانب سلطات الهجرة في البلاد، وسط احتجاجات أمام الفندق الذي يحتجز فيه اللاعب.

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