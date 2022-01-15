بيونغ يانغ تنشر صورا لإطلاقاتها الصاروخية من القطار

2022/01/15 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت كوريا الشمالية مجموعة من الصور تظهر جوانب من عملية إطلاق الصاروخين التي نفذها جيش البلاد أمس الجمعة.وأعلنت بيونغ يانغ اليوم السبت أنه خلال تدريبات أجرتها وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد في مقاطعة بيونغان الشمالية أمس، أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية […]

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