إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر الكوفة

2022/01/15 | 15:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة النجف، السبت، انقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر الكوفة.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الثاني 2022)، أنه "بإشراف مباشر من مدير الشرطة النهرية في النجف، العميد ستار الموسوي، انقذت الشرطة النهرية شاباً يبلغ من العمر 17 عشر عام حاول الانتحار من أعلى جسر الكوفة".

وأضاف أن "القسم أوضح أنه خلال جولة تفتيشية لمدير الشرطة النهرية على الدوريات المرابطة في نهر الكوفة تم رصد الشاب وهو يحاول الانتحار برمي نفسه من أعلى الجسر"، مشيراً إلى أن "الدورية استطاعت انقاذه بأقل من خمسة دقائق".

وبين أن "هناك مصادر تشير إلى أن الشاب طالب في مرحلة الثالث متوسط، وقد حصلت مشادة كلامية بينه وبين مدير المدرسة فقرر الانتحار".

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