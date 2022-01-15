للمطالبة بالحقوق المشروعة.. قطع طريق رئيسي في الناصرية

2022/01/15 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

تظاهر العشرات من أهالي منطقة الحمام في الناصرية، اليوم السبت، للمطالبة بشمولهم بالخدمات المقدمة لبقية المناطق في ذي قار، فيما قطعوا طريقاً رئيسياً

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن العشرات من أهالي منطقة الحمام في الناصرية تظاهروا للمطالبة بشمولهم بالخدمات التي تقدم لبقية المناطق في المحافظة.

وأضاف أن المحتجين أقدموا على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط الناصرية بالمناطق الجنوبية منها بالإطارات المحترقة.

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