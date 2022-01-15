كشف جريمة سرقة خلال وقت قياسي في بغداد – عاجل

2022/01/15 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، من كشف حادث سرقة عجلة في منطقة حي اور والقبض على المتهم الذي قام بسرقتها وضبطها بحوزته خلال وقت قياسي جدا.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "عملية القبض جاءت بعد ورود اخبار من المشتكي حول حادث سرقة عجلته من قبل شخص مجهول قام باستغلال تواجد عمال بناء في دار المشتكي وأخذ مفاتيح العجلة مع جهاز الموبايل ومن ثم سرقة العجلة، وعلى الفور تم اخذ الموافقات الاصولية والإنتقال الى محل الحادث وجمع المعلومات وتدقيقها ومقاطعتها ضمن مكان السرقة، واثمرت الجهود بالتوصل الى هوية الجاني والقبض عليه بعد نصب كمين محكم خلال ٤ ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، وبدلالة المتهم تم ضبط العجلة المسروقة بعد ان قام بإخفائها في احد كراجات الوقوف".

وأشار البيان الى انه "تم تدوين اقوال المتهم وصدقت قضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات كما اجري كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة".الى ذلك "نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين بالسرقة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد خلال ال(٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، بحسب البيان".

وتابع، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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