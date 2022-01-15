كشف جريمة سرقة والقبض على الجاني خلال 4 ساعات في بغداد

2022/01/15 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد، ضمن مكتب مكافحة اجرام القدس، حادث سرقة عجلة في منطقة حي اور، فيما ألقي القبض على المتهم الذي قام بسرقتها وضبطها بحوزته خلال وقت قياسي جدا.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تأتي عملية القبض بعد ورود اخبار من المشتكي حول حادث …

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