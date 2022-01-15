الفلسفة والأخلاق لدى تولستوي - حسن العاصي

2022/01/15 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_العاصي عُرف "تولستوي" في المقام الأول ككاتب – لكن أعماله الأخلاقية والفلسفية أثرت ـ ولا تزال ـ في العالم.وكُتب "ليف نيكولايفيتش تولستوي" (1828-1910) في قوائم المؤلفين العظام.



لكن تولستوي لم يكن فناناً فحسب - بل كان أيضًا فيلسوفاً.



في الوقت الذي ترتبط فيه اليوم كلاسيكيات "الحرب والسلام" (1869) و"آنا كارنينا" (1877) معظمها باسم تولستوي، كانت أفكاره حول السلام والحياة الزهدية، والمعروفة أيضاً باسم ت ......





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