الكتاب العرب والكورونا المؤدلجة - احمد جمعة

2022/01/15 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة الكتاب العرب ومن بينهم عدد من الروائيين الذين تعاطوا مع الفكر الإنساني العالمي، انزلقوا من غير أن يعلموا في سوء تقدير الفكر الغربي، مثال ذلك بعض أولئك الذين استخدموا ووظفوا أسماء مثل نتشة وشبنهور وديكارات وهيغل وماركس وحتى اللاحقين كسارتر وكاموا، جاء توظيفهم فيما يشبه الاغتصاب! الذي انتزع من هؤلاء ماهية زبدتهم الفكرية والفلسفية وقفزوا عليها لاويين عنقها كما لو أنهم يعبرون لها عن عشقهم فخنقوها وقتل ......





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