بعد إعلان السعودية نية استغلالها لليورانيوم.. إليكم دولة عربية تملك 1% من المخزون العالمي

2022/01/15 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح أدلى به بأن هناك "كمية هائلة من موارد اليورانيوم" الموجودة في بلاده والتي يرغبون في استغلالها.

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