المودة والحب والوئام

2022/01/15 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زينب زكي غائب

قال لي المحبوب لما زرته

* من ببابي قلت بالباب أنا

قال لي أخطأت تعريف الهوى

* حينما فرقت فيه بيننا

ومضى عام فلما جئته

* أطرق الباب عليه موهنا

قال لي من أنت قلت أنظر فما

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