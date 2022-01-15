المتمردون اليمنيون يرفضون دعوة مجلس الأمن للإفراج عن سفينة تحمل علم الإمارات

2022/01/15 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة من شريط فيديو وزعه المتمردون الحوثيون اليمنيون للباخرة روابي التي أعلنوا مصادرتها في البحر الأحمر في الثالث من كانون الثاني/يناير 2022 © مكتب “أنصار الله” الإعلامي/ا ف ب – صنعاء (أ ف ب) – رفض المتمردون اليمنيون السبت دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة التي صادروها مطلع كانون الثاني/يناير، مؤكدين أنها […]

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