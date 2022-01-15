الشمري: قرار إلغاء جلسة البرلمان لا يغير الواقع السياسي الا بتوحيد البيت الشيعي

2022/01/15 | 15:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري ، السبت ، أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء جلسة البرلمان الاولى لن يغير من الواقع شيء ما لم يتفق البيت الشيعي.وقال الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الغاء جلسة البرلمان الاولى لن يصلح المشهد السياسي ما لم يتفق البيت الشيعي ويتوحد […]

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