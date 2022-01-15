حرائق الغابات تتواصل جنوب الأرجنتين: أحدها مستمر منذ شهر

2022/01/15 | 15:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في ظل درجات حرارة تقترب من 40 درجة، حشد رجال الإطفاء في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة حرائق الغابات في 9 من أصل 23 محافظة في الأرجنتين، واحد منها نشط منذ أكثر من شهر دون وقوع إصابات.وكان نحو مئة من رجال الإطفاء وأفراد الدعم، بمؤازرة خمس طائرات وأربع مروحيات، يواجهون أكثر هذه الحرائق […]

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