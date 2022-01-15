المهنة الاعلامية … الى اين

2022/01/15 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن المندوب… بان لنا في الوقت الحالي الغالبية من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قد اكتسبوا مهن اعلامية في قنوات تلفزيونية عديدة دون النظر الى المحتوى الذي يتداوله بغية الى الارقام التي يحققها عند عرض محتواه الذي يتضمن حياته واشياء اخرى من اهتماماته .فالمادة التي يقدمها المشاهير عبر مواقع التواصل تكون اقرب الى […]

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