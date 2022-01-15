لقاء قريب يجمع الإطار والتيار.. التنسيقي يكشف محاوره

2022/01/15 | 15:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ، اليوم السبت ، عن لقاء قريب سيجمع بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للاتفاق على تسمية رئيس وزراء مقبول لدى الطرفين.وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد يوم امس بمنزل السيد عمار الحكيم جاء لغرض مناقشة كل […]

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