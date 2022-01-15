عمليات بغداد: إعتقال 19 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة ومخدرات

2022/01/15 | 15:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أ٦لنت قيادة عمليات بغداد، ان القوات الأمنية التابعة لها، إعتقلت 19 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت اسلحة واعتدة ومواد مخدرة.وقالت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على راس قطعاتهم للاشراف ميدانياً على تنفيذ واجبات …

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