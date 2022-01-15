تصريح جديد من حزب بارزاني بشأن المقعدين النيابيين

2022/01/15 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري، السبت، أنهم وفي المستقبل القريب، وفقا للإجراءات القانونية، سيحاولون العمل على إعادة مقعدين في البرلمان لدوائر نينوى وأربيل.





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وقالت صبري في تصريح للموقع الرسمي للحزب، تابعه "ناس"، (15 كانون الثاني 2022)، إنه "بعد عقد الاجتماع الأول لمجلس النواب وفقا للدستور يمكننا تقديم طعون لاستعادة مقعدين استقطعا من البارتي في دوائر نينوى وأربيل".

وأكدت، "نحن نعمل الآن ونحاول تفعيل المسار القانوني أمام المحكمة الاتحادية، لأنه حق لنا والدستور سمح لنا باتخاذ إجراءات قانونية".

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