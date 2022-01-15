بغداد ترسل 200 مليار دينار لتمويل مرتبات الموظفين في كردستان

2022/01/15 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانافاد مصدر حكومي، اليوم السبت، بإقدام الحكومة العراقية الاتحادية على ارسال 200 مليار دينار لتمويل مرتبات الموظفين في كردستان.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الحكومة العراقية الاتحادية ارسلت مبلغ 200 مليار دينار لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع الخاص في اقليم كردستان".واضاف ان "المبلغ هو مرتبات شهر كانون الأول من العام الماضي"، لافتاً الى ان "هذا المبلغ سيصل خلال الأسبوع الجاري ليتم توزيعه".

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