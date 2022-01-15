اعتقال 19 متهما وضبط أسلحة في مناطق متفرقة من بغداد

2022/01/15 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القبض على 19 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة.وقالت القيادة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة /، نسخة منه، إن “19 متهماً القي القبض عليهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوبٍ وفق المادة ٤/١ ارهاب، وضبط اسلحة واعتدة مختلفة الانواع ومواد مخدرة واجهزة تعاطي […]

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