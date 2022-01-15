رافائيل نادال لـCNN: سئمت من

2022/01/15 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم التنس رافائيل نادال إنه سئم من "سيرك" نوفاك ديوكوفيتش علي حد وصفه، مضيفًا أنه "لا يوجد أحد في تاريخ رياضة التنس أكثر أهمية من الرياضة في حد ذاتها." كما تمنى لنوفاك "كل التوفيق."

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