"أكثر من أي وقت مضى".. أوميكرون يزيد معدلات دخول الرضع والأطفال للمستشفيات

2022/01/15 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن متحور أوميكرون ساهم في رفع نسبة دخول الأطفال المصابين بكوفيد-19 إلى مشافي الولايات المتحدة وبريطانيا لنقل المزيد من الأطفال الرضع إلى المشافي في بريطانيا.

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