برشوت المعماري يحرق المراحل !

2022/01/15 | 15:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي..يقضي الموظفين نحو.خمس سنوات لاكتساب الخبرات الفنية والادارية ، فضلا عن الدورات التخصصية من أجل ترفيعهم الى درجة اعلى ، الآن وفي زمن الحكومة الملائكية نتفاجأ بان امين بغداد يكلف الموظفة (ه م ) من مواليد ١٩٩٢ التي لا تتجاوز خدمتها الوظيفية اكثر من خمس سنوات ..بمهام معاون مدير […]

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