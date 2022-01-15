2022/01/15 | 15:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف معاون قائد عمليات نينوى بالحشد الشعبي حسن دنين الهلالي، السبت، عن تقديم قيادة العمليات أكثر من 3000 شهيد وجريح دفاعا عن المحافظة وتراب العراق وسيادته، مشددا على عدم السماح بعودة جرائم القتل والتهجير.وقال الهلالي في كلمة خلال حفل تأبيني في نينوى بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر، وتابعتها /المعلومة/ إن “قيادة عمليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات نينوى للحشد تكشف عدد شهدائها في معارك تحرير المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات نينوى للحشد تكشف عدد شهدائها في معارك تحرير المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).