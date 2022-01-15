كاريكاتير اليوم.. ميزانية الرواتب والامتيازات

2022/01/15 | 16:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وامتيازات للبرلمان مقارنة بما يصرف للمواطن.

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