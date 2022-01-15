ميسان: مارثون شبابي يرسخ روح المحبة والتآخي

2022/01/15 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع - شذى السوداني

أشاد عدد من أهالي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، بفعاليات ماراثون (مملكة ميسان) للدراجات الهوائية الذي شهدته مدينة العمارة والذي يعد الأول من نوعه في جنوب العراق، مؤكدين بأنه رسخ روح المحبة والتآخي بين المحافظات.

وقال الإعلامي جاسم الأنصاري لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "المارثون تم بمشاركة أكثر من (150) متسابقاً من مختلف المحافظات كفريق (بايك داد) الذي يعد من أكبر الفرق للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط ،وكذلك فريق (دراجو البصرة) و(دراجو بابل) وفريق (دراجو ميسان) وعدد من هواة رياضة الدراجات الهوائية في المحافظة وتعد هذه الفعالية هي الأولى من نوعها في ميسان".

وأوضح المشرف على المارثون حازم رزاق المحمدواي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المارثون انطلق من سيطرة الزيوت مروراً بمجسرين رئيسيين في مركز المحافظة باتجاه مديرية شرطة محافظة ميسان وانتهاء بـمنصة الاحتفال أمام مديرية بلديات ميسان حيث شهد الماراثون تنافساً كبيراً بين المتسابقين".

من جهتهم عبّر المشاركون في الماراثون عن سعادتهم لزيارة محافظة ميسان والمشاركة في هذه الفعالية الرياضية مؤكدين ضرورة تنظيم مثل هذه النشاطات الرياضية والفعاليات المتنوعة في جميع محافظات العراق كونها تهدف إلى توطيد أواصر المحبة بين العراقيين وكذلك من أجل زيادة عدد ممارسي هذه الرياضة .

وقال الناشط المدني فراس المحمداوي رئيس فريق (تطوعيون) لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الماراثون يعد الأول من نوعه ،وهو حدث رياضي تم بمشاركة عدد من الفرق وكذلك الهواة "،مشيراً الى أن "هذا المارثون هو رسالة سلام ومحبة من ميسان والغاية منه المشاركة والتفاعل وليس الفوز أو الخسارة".

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