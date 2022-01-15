الكشف عن أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب

2022/01/15 | 16:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت الروسية إلينا تيولبينا، اختصاصية في الجهاز الهضمي، أن الحفاظ على شباب البشرة والشعر، وكذلك التمثيل الغذائي العام، يعتمد بشكل كبير على فيتامينات “ب” ، وخاصة فيتامين “ب 2”.وأشارت الطبيبة الروسية تيولبينا في تصريحات صحفية، إلى أنه مع تقدم العمر لا يمتص جسم الإنسان بسهولة جميع المكونات الضرورية وهذا يؤدي إلى مجموعة متنوعة […]

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