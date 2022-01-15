الشمري يوجه بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني في الأنبار

2022/01/15 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، قيادة عمليات الأنبار بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني بثلاث مدن في الأنبار.

وقال الشمري إنه وجه، خلال زيارته الانبار، بتكثيف العمل الاستخباراتي في مناطق الكرمة والرمادي والفلوجة ومنع عسكرة المدن، مشيراً الى أنه استمع إلى تقييم استخباري بشأن تواجد عناصر داعش الارهابية في المنطقة وبقاياها في الصحراء الغربية.

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