الفرق بين الاحكام القضائيه والاوامر الولائيه لدى المحكمه الاتحادية..؟

2022/01/15 | 16:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جلال الزبيدي الحقيقه وردت لي العديد من التساؤولات تطالب بالتمييز بين الاوامر الولائيه التي اصدرتها المحكمه الاتحاديه اخيرآ وادت إلى تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبه والفرق بينها وبين الاحكام القضائيه..؟ المحكمه الدستوريه بالعراق وهي المحكمه الاتحاديه العليا تملك نمطين من الاليات القانونيه والقضائيه للتعامل مع الخصومات والدعاوي المرفوعه امامهما وهما الاحكام القضائيه […]

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