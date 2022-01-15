تركيا تدين الهجمات التي استهدفت بغداد وتدعو لـ

2022/01/15 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، في بيان، إن تركيا تدين الهجمات الصاروخية التي استهدفت مناطق مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة الذي نشرته وكالة الاناضول التركية وترجمته (بغداد اليوم): "نشعر بالقلق وندين الهجمات التي استهدفت في الايام الماضية مكاتب مختلفة للأحزاب السياسية والمنطقة الخضراء حيث توجد بعثات أجنبية".

وأضافت: "نتمنى وندعو بالشفاء العاجل للجرحى الذين اصيبوا خلال الهجمات"

وتابع ان "الانتهاء في الوقت المناسب من جهود تشكيل الحكومة على أساس الإجماع، له أهمية كبيرة من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في جارتنا العراق".

وقالت "ننصح بضبط النفس لجميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة الحرجة".

وأكدت الوزارة أيضا أن "تركيا ستواصل دعم الوسائل التي ستستخدم لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق".

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