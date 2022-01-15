2022/01/15 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجل 2477 إصابة جديدة بفيروس

كورونا.

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منها 226 اصابة في كربلاء.. انخفاض كبير باصابات كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منها 226 اصابة في كربلاء.. انخفاض كبير باصابات كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).