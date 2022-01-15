بينها استمرار الدوام بنسبة 100%.. خلية الأزمة في بابل تتخذ عدة قرارات

2022/01/15 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة العليا في بابل،

اليوم السبت، عدداً من القرارات

المتعلقة بالوضع الصحي والوبائي في

المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه تقرر "بقاء دوام دوائر

الدولة جميعا في با

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