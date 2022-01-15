الداخلية تعلن صدور الامر الاداري الخاص بالعلاوة السنوية لهذه الفئة

2022/01/15 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم السبت، صدور الامر

الاداري الخاص بالعلاوة السنوية للضباط

ضمن جدول كانون الثاني 2022.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الفريق عماد محمد

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