المجلس الوطني لقبائل نينوى: الحشد الشعبي القوة الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن

2022/01/15 | 16:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوى، السبت، أن قوات الحشد الشعبي تمثل القوة الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بالوطن ارضا وماءً وسماءً، فيما أشار إلى أن قادة النصر الشهداء كان لهم دور كبير في تحرير المحافظة وبقية مدن العراق.وقال رئيس المجلس الشيخ صلاح الخالدي في كلمة ألقاها خلال المحفل التأبيني الذي […]

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