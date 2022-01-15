مستثمرون أجانب يرغبون بالاستثمار في ديالى لأول مرة منذ 2003

2022/01/15 | 16:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..كشف رئيس هيئة استثمار ديالى كريم العزاوي ، السبت، عن حوارات مع مستثمرين عرب واجانب لأول مرة بعد 2003.وقال العزاوي لـوكالة / المعلومة/ إن “حوارات مهمة تجري مع مستثمرين عرب واجانب سيدخلون ديالى لأول مرة في 3 قطاعات مهمة ابرزها الاسكان”، مبينا أن “2022 سيكون عام الاستثمار المميز في ديالى من […]

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