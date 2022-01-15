ماذا بعد الأمر الولائي؟!

2022/01/15 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فيصل ريكان || المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم امرا ولائيا بالعدد1 و2 /اتحادية/2022 يقضي بايقاف مؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة بالجلسة الاولى لمجلس النواب لحين حسم الدعوتين رقم 5/ اتحادية و6 / اتحادية للعام 2022 والمقامتان من قبل النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني حيث طعنا فيها بعدم دستورية انتخاب رئيس المجلس […]

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