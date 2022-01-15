ارتفاع طلبات الإعانة في أمريكا لأعلى مستوى في 8 أسابيع

2022/01/15 | 16:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع في الأسبوع الأول من يناير، بحسب تقرير البطالة الأسبوعي الذي صدر عن وزارة العمل.زادت طلبات الإعانة بمقدار 23 ألف طلب لتصل إلى 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 8 يناير، وهي أعلى قراءة منذ […]

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