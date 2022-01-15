الكاتب التركي أحمد ألتان يفضّل السجن على المنفى

2022/01/15 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحافي والكاتب التركي أحمد ألتان على شرفة منزله في اسطنبول في 5 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب بولند كيليتش اسطنبول (أ ف ب) – لم يعُد الصحافي والكاتب التركي أحمد ألتان البالغ 71 عاماً، يحتسب الوقت بالشهور أو بالسنوات بل بالكتب التي سيصدرها، إذ أن المفكّر الذي خرج من السجن في […]

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