ردًا على دعوة مجلس الأمن.. الحوثيون يرفضون الإفراج عن السفينة

2022/01/15 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الحوثيون، السبت، الإفراج عن سفينة اعترضوا مسارها قبل أسبوعين، وذكروا أنها كانت "مُحملة بالأسلحة".

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